Coronavirus (Covid-19). Le ordinanze delle regioni e i concerti/eventi annullati/spostati

Dopo il preludio, con la cancellazione del concerto milanese dei Big Thief, e i provvedimenti emessi dal governo e dalle regioni interessate dai focolai di Coronavirus (Covid-19), era naturale che gli eventi programmati o in programma nell’immediato futuro su quei territori avrebbero subito importanti ripercussioni.

Le ordinanze, che mirano al contenimento dei contagi, parlano chiaro: nelle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli, ogni evento (di ogni tipo e natura) è di fatto sospeso fino al 1 marzo (e questo salvo proroghe e ulteriori disposizioni future). Dunque non solo gli eventi musicali e culturali ne sono interessati ma ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato (che sia di natura ludica, sportiva e religiosa). Interessati pertanto, per quel che ci riguarda, i seguenti concerti, festival e manifestazioni (lista in via di aggiornamento)

Seeyousound International Music Film Festival (sospeso il festival)

International Music Film Festival (sospeso il festival) Bergamo Film Meeting annullata la conferenza stampa in programma mercoledì 26 febbraio alle ore 11.30 al Cinema Anteo di Milano. Il Festival sta lavorando affinché la sua 38a edizione si svolga regolarmente. L’appuntamento Un caffè con Bfm previsto a Bergamo per sabato 29 febbraio alle ore 10.00 presso l’Elav Circus (via Madonna della Neve, 3) è stato annullato.

I concerti di Ketama126 in programma all’Alcatraz di Milano giovedì, 27 febbraio 2020 e quello di Bologna in programma all’Estragon il 29 febbraio 2020 (annullati)

in programma all’Alcatraz di Milano giovedì, 27 febbraio 2020 e quello di Bologna in programma all’Estragon il 29 febbraio 2020 (annullati) I tre concerti relativi a PFM canta De André – Anniversary (Brescia 24 febbraio, Milano 25 febbraio, e Padova 27 febbraio) sono stati posticipati a maggio

Gli incontri con i fan di Elettra Lamborghini per la promozione di Twerking Queen di domenica 23 febbraio e Biella di lunedì 24 a Genova (annullati).