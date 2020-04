DJ Gruff: ecco “Lettera Di Un’Infermiera Italiana”, secondo brano per il progetto “I Migliori Pensieri” contro il COVID-19

È online il secondo appuntamento con I Migliori Pensieri, il progetto discografico corale di Dj Gruff a sostegno della lotta al COVID-19 stimolato dall’operatore sanitario Dario Fichera. La seconda traccia, che segue quella d’esordio che porta lo stesso titolo del progetto (ed è ascoltabile dalla pagina web dell’iniziativa), è Lettera Di Un’Infermiera Italiana. La comunicazione – spiega la nota di accompagnamento – contiene un appello rivolto all’autrice Michela Venturi: «Michela Venturi, ti stiamo cercando!»

Mentre infatti nel primo brano dell’album le registrazioni della frase «Ci servono i migliori pensieri», ripetute come un mantra, si alternavano al rap di Clementino, Oyoshe, Militant A e alla voce di Petra Magoni, in questa seconda traccia – si legge nel comunicato – «DJ Gruff ha ideato, insieme al Maestro Antonio Tarantino, una musica sulla lettera di Michela Venturi, infermiera nel reparto COVID dell’ospedale di Senigallia, diretta al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte». «Dopo ripetuti tentativi tramite il social network da lei scelto per la pubblicazione della lettera aperta – prosegue il testo -, lanciamo oggi questo appello affinché Michela Venturi possa ascoltare il brano nato da e per le sue parole. Il desiderio di DJ Gruff è inserirla a pieno titolo come autrice dell’opera».

Nella lettera aperta che ha fatto il giro del web, l’infermiera si sfogava descrivendo le sensazioni atroci del lavoro in prima linea durante l’emergenza da COVID-19. Le parole di Michela hanno fatto il giro d’Italia e sono state pubblicate sulle testate dove DJ Gruff le ha lette, le ha immaginate recitate da attori professionisti e poi inserite nel discorso musicale.

Asia Argento, già voce nella prima traccia del disco, per interpretare il discorso di Michela sulle note della canzone ha coinvolto i cinque attori Aurora Peres, Emilia Verginelli, Tommaso Ragno, Barbara Ronchi, Valeria Almerighi. Le voci sono state enfatizzate dalla sofisticata manipolazione in perfetto stile Gruff, che le ha alternate e moltiplicate scratchandole nei punti più incisivi. La seconda parte della traccia è stata composta dal DJ romano con la formazione salentina che da anni lo accompagna sui palchi: il succitato Antonio Tarantino al pianoforte, Diego Martino alla batteria e Francesco Vaglio alla chitarra. Il tema viene disturbato dalla voce di alcuni personaggi del mondo della politica che negavano l’epidemia e infine conclude con il commento tanto crudo quanto vero di Gino Strada, medico, attivista, fondatore, assieme alla moglie Teresa Sarti, dell’ONG italiana Emergency (scelta per la raccolta fondi).

Il progetto I Migliori Pensieri – spiegano gli autori – coinvolge più di 200 artisti tra musicisti, cantanti, attori, rappers e writers, uniti con lo scopo di sostenere Emergency attraverso una raccolta fondi a favore di chi sta operando contro il Coronavirus. Tutti i brani che andranno a comporlo saranno rigorosamente no profit e tutti disponibili al link https://djgruff.com/i-migliori-pensieri-raccolta-fondi-per-emergency/i-migliori-pensieri-emergency/, dove ogni ascoltatore troverà le istruzioni per la libera donazione, che verrà devoluta alla onlus Emergency.