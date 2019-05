“Too Old to Die Young”. Nuova clip e prima traccia della soundtrack di Cliff Martinez

Too Old to Die Young sarà diffusa in streaming su Amazon Prime Video solamente il 14 giugno prossimo, ma da qualche ora è disponibile una nuova clip dalla serie di Nicolas Winding Refn, più una traccia della sua colonna sonora, composta come sempre dal sodale Cliff Martinez e intitolata Naked Guy Murder.

Esordio nel mondo della serialità per il regista danese, acclamato per Drive, Solo Dio perdona e l’ultimo magnifico The Neon Demon, Too Old to Die Young è composta da dieci episodi da 90 minuti ciascuno (pare) e seguirà le vicende di Martin, poliziotto in lutto costretto ad inoltrarsi nel violento sottobosco criminale di una Los Angeles notturna, brutale e psichedelica, proprio come ci ha abituato lo stile visivo del regista danese in questi anni. Nel cast ci saranno Miles Teller, Billy Baldwin, Jena Malone e John Hawkes. Di seguito la clip e l’ascolto del brano di Martinez. Su queste pagine trovate anche il trailer ufficiale della serie.