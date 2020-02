Amadeus testimonial degli spot di governo sul Coronavirus

Da poco terminata l’esperienza di conduttore a Sanremo, Amadeus si prepara a tornare sugli schermi televisivi. Come riporta oggi il Fatto Quotidiano, il presentatore è stato scelto dal Ministero della Salute, guidato da Roberto Speranza, come testimonial per gli spot istituzionali che si stanno predisponendo in queste ore. «Una scelta derivata dalla necessità – spiega Speranza nello stesso articolo – di trainare il più possibile il messaggio, grazie alla riconoscibilità del personaggio».

Gli spot dovranno sensibilizzare gli italiani sull’emergenza Covid19, il virus influenzale che in Italia ha contagiato oltre 230 persone. I video forniranno indicazioni utili a evitare il contagio e prenderanno presumibilmente il posto di quelli che stanno girando in questi giorni con la voce di Michele Mirabella. L’emergenza ha anche bloccato la musica e gli spettacoli culturali. Per contrastare la diffusione del governo, le ordinanze dei governi regionali di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli hanno portato al rinvio o annullamento fino al 1° marzo di numerose manifestazioni.