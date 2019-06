Arriva il graphic novel di “Stranger Things”

L’Ansa riporta che il prossimo 20 giugno uscirà un graphic novel ispirato alla serie Netflix, Stranger Things, col titolo di Il sottosopra. Ad annunciare la pubblicazione è stato Magazzini Salani, marchio di Adriano Salani Editore (Gruppo editoriale Mauri Spagnol); il libro di 100 pagine è firmato da Jody Houser e disegnato da Stefano Martino, e al suo interno «si racconta quello che è successo a Will Byers durante gli eventi della serie Stranger Things, nel mondo alternativo del Sottosopra, un luogo esistito finora solo nei peggiori incubi o nelle più terribili allucinazioni. Will non sa come chiamare il posto inquietante in cui si è improvvisamente trovato. Le uniche certezze sono che è solo e che niente lo fa sentire al sicuro. Uno strano mostro, dal verso stridente, è in agguato dietro ogni angolo, mentre voci familiari lo chiamano in lontananza».

Nel sito internet di Magazzini Salani al momento non c’è alcuna conferma della notizia; di seguito potete vedere la copertina del graphic novel. Sulle nostre pagine, oltre a due teaser-trailer relativi alla terza stagione della celebre serie televisiva (uno più estivo e uno contenente i titoli dei nuovi episodi), trovate anche