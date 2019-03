Beth Gibbons, a Milano la proiezione di “Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs)”

Arriva in Italia, lunedì 1 aprile, la proiezione di Henryk Górecki: Symphony No. 3 (Symphony of Sorrowful Songs), eseguita da Beth Gibbons con la Polish National Radio Symphony Orchestra e diretta da Krzysztof Penderecki. La visione si terrà al Santeria Toscana 31 di Milano a partire dalle 21 (accesso in sala 20:30). L’ingresso è gratuito, previa registrazione.

Il video (prodotto dal National Audiovisual Institute in Polonia e diretto da Michał Merczyński) fa parte di una nuova pubblicazione prevista per il prossimo 29 marzo e che sarà composta anche dall’album. L’opera uscirà nei formati LP+DVD deluxe, CD+DVD e download digitale. Del lavoro vi abbiamo riportato anche un’anteprima.

La performance della co-fondatrice dei Portishead si è tenuta il 29 novembre 2014 al National Opera Grand Theatre di Varsavia, come parte di un evento che ha visto anche Jonny Greenwood (Radiohead) esibirsi con 48 Responses To Polymorphia e Bryce Dessner (The National) presentare al pubblico Réponse Lutosławski.

Il disco segna il ritorno della Gibbons sulla scena musicale dopo undici anni. Il suo ultimo lavoro insieme alla formazione di Bristol era stato infatti Third, dato alle stampe nel 2008 e recensito su SA da Edoardo Bridda. E da solista l’unica sua prova in studio è stata Out Of Season, risalente al 2002 e incisa con l’aiuto dell’ex Talk Talk Paul Webb, aka Rustin Man.

Henryk Górecki (1933 – 2010) è stato invece un compositore polacco di musica classica contemporanea, mentre Krzysztof Penderecki viene considerato il più grande compositore e direttore d’orchestra polacco ancora in vita. La sua musica è riuscita a raggiungere un pubblico più ampio grazie all’utilizzo di suoi brani nelle colonne sonore di film come Shining e L’Esorcista.