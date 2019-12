Brunori Sas. In ascolto il nuovo singolo, “Per due che come noi”

Brunori Sas ha condiviso per l’ascolto in streaming (via Island Records) il suo nuovo singolo, dal titolo Per due che come noi. Il singolo, prodotto da Taketo Gohara e Dario Brunori alle Officine Meccaniche di Milano, è estratto da Cip!, il nuovo album in uscita il 10 gennaio con cui il cantautore torna sulla scena a quasi tre anni da A casa tutto bene, recensito positivamente su queste pagine da Gianluca Lambiase. Per due che come noi segue a pochi mesi di distanza il singolo Al di là dell’amore. Nel frattempo il cantautore calabrese ha annunciato le date del tour di supporto, il suo primo nei palazzetti italiani.

Le date sono attualmente dieci, fissate tra marzo e aprile 2020, tra Jesolo, Torino, Milano, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria. I biglietti per i concerti sono in prevendita su TicketOne dal 18 settembre, e in tutti i punti vendita autorizzati dal 21 settembre scorso.

Lo scorso anno, il cantautore di Cosenza ha inaugurato, sulla falsariga di Ossigeno di Manuel Agnelli, un proprio programma televisivo – Brunori sa – andato brevemente in onda su Rai 3. Dalla pubblicazione del sopracitato lavoro ad oggi, infine, Brunori ha scritto il brano Un errore di distrazione, composto per la colonna sonora del film L’ospite, e partecipato, in duetto con gli Zen Circus, a Sanremo 2019.