Alla conferenza stampa ligure sul Coronavirus il telefono squilla con la canzone di Lady Gaga e lei ci scherza su

Avete presente durante le conferenze stampa quando all’improvviso si mette a squillare il telefono di qualcuno, spesso dello stesso intervistato o di chi gli siede accanto in veste di interprete o accompagnatore, e la sala ci ride su? Accade spesso agli allenatori di calcio, fateci caso. Stavolta però è successo in una cornice più seria, una press conference della Regione Liguria riguardo al Coronavirus: a un certo punto, mentre parlava il sindaco di Genova Marco Bucci, un telefono ha iniziato a squillare e l’audio abbinato al trillo era la nuova canzone di Lady Gaga, Stupid Love. La particolarità, però, è un’altra. Il siparietto è diventato virale ed è arrivato fin dall’altra parte dell’oceano, tanto che l’ha condiviso anche la stessa cantante americana rilanciando il clip su Twitter e commentandolo con la frase: «Questo è il motivo per cui faccio musica».

and this is why I make music https://t.co/uiliyr3sYk — Lady Gaga (@ladygaga) March 4, 2020

Ricordiamo che il nuovo album dell’artista statunitense, Chromatica, è previsto in uscita il 10 aprile. Il disco seguirà a quattro anni di distanza Joanne (recensione su SA di Nino Ciglio), anche se nel mezzo di questo periodo c’è da considerare la colonna sonora di A star is born, film che le è valso l’Oscar per la migliore canzone (Shallow, scritta dalla stessa artista insieme a Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt) all’ultima edizione del prestigioso premio, oltre alla nomination come miglior attrice per lo stesso film in cui ha recitato (e cantato) al fianco di Bradley Cooper (su SA potete leggere la recensione della pellicola a cura di Cecilia Strazza).