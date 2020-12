Ellen Page, la star di “Juno” e “The Umbrella Academy” si dichiara transessuale

Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, Ellen Page si è dichiarata transgender e ha annunciato che d’ora in avanti si farà chiamare Elliot Page.

Ciao amici, voglio condividere con voi il fatto che sono trans, i pronomi da usare con me sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a poter scrivere tutto questo. Ad essere qui. Ad essere arrivato a questa fase della mia vita. Sono grato a tutte le persone che sono state accanto a me e che mi hanno supportato in questo viaggio. Non so esprimere quanto sia entusiasmante sentire finalmente di amarmi quello che sono e di aver raggiunto il vero me stesso. Sono stato ispirato da moltissime persone della comunità trans, e ora offrirò il mio supporto agli altri per costruire una società più equa». Ha quindi aggiunto: «Amo il fatto di essere transessuale. A tutte le persone trans che devono fare i conti con molestie, disprezzo di sé, abusi e la minaccia quotidiana della violenza, io dico: sono con voi, vi voglio bene, farò di tutto per cambiare in meglio il nostro mondo