Lady Gaga reciterà nel nuovo film di Ridley Scott sulla famiglia Gucci

Lady Gaga farà parte del cast del nuovo film di Ridley Scott sulla famiglia Gucci. Lo scrive Pitchfork. La cantante americana vestirà i panni di Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci, nipote del fondatore della storica casa di moda Guccio ucciso a Milano, a colpi di pistola, nel 1995. Per la sua morte fu accusata come mandante la stessa Reggiani. La donna fu processata e condannata, ed è uscita di prigione – scrive Repubblica – nel 2017.

La sceneggiatura del film, scritta da Roberto Bentivegna si basa sul libro di Sara Gay Forden The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed, di cui il regista ha acquisito i diritti e con cui torna a occuparsi di cronaca italiana dopo Tutti i soldi del mondo sul rapimento Getty, che ha girato anche a Roma. La pellicola sarà prodotta dallo stesso Scott per la Scott Free Productions, società di produzione fondata nel 1970 dal cineasta insieme al fratello Tony.

Per Lady Gaga si tratterà di un nuovo ruolo al cinema dopo quello in A star is born che le è valso l’Oscar per la migliore canzone (Shallow, scritta dalla stessa artista insieme a Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt) all’ultima edizione del prestigioso premio, oltre alla nomination come miglior attrice per lo stesso film in cui ha recitato (e cantato) al fianco di Bradley Cooper (su SA potete leggere la recensione della pellicola a cura di Cecilia Strazza).

Per quanto riguarda la sua carriera musicale, l’ultimo album in studio di Lady Gaga – se si eccettua la colonna sonora del succitato A star is born – è stato Joanne (recensione su SA di Nino Ciglio), pubblicato nel 2016.