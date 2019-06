Liam Gallagher a Medimex Taranto 2019, la scaletta del concerto

foto gentilmente concesse dall’Ufficio Stampa di Medimex

Le sue canzoni da solista, quelle estratte dall’esordio As You Were, i brani accanto ai Beady Eye, ma soprattutto i grandi classici firmati con gli Oasis. Un salto nel passato e uno sguardo sul presente, sempre all’insegna del rock e del brit-pop, nella scaletta del concerto di Liam Gallagher, andato in scena ieri sera – sabato 9 giugno – a Taranto per la seconda serata di Medimex Taranto 2019. E probabilmente cantare in coro e abbracciati alcuni tra i singoli che hanno segnato gli anni Novanta era ciò che desiderava il folto pubblico della Rotonda del Lungomare.

Sarà un’immersione nella storia del rock e della canzone anche la chiusura del festival organizzato da Puglia Sounds – Regione Puglia. Sul palco è attesa questa sera Patti Smith. L’interprete di Horses, Because the Night e People Have the Power celebrerà in esclusiva per il Medimex i quarant’anni dei leggendari concerti di Bologna e Firenze del 1979 che sancirono il ritorno in Italia dei grandi raduni rock dopo la “stagione degli incidenti”. La serata sul main stage si apre alle ore 20 con i Sound of Garage, la band composta da quattro medici pugliesi, uniti dalla passione per il rock e il blues, che fuori dagli orari di lavoro perseguono con la musica obiettivi di beneficienza. Alle ore 20.30, esibizione dei Kalàscima, la formazione che porta in giro per il mondo il suo personale sound che ridisegna la tradizione con un suono urbano e contemporaneo, è ospite del Medimex con il K Tour.

Prosegue invece sino al 28 giugno la mostra Woodstock & Hendrix: The Revolutio. Fotografie di Baron Wolman e Donald Silverstein, con la quale il Medimex e ONO Arte celebrano in esclusiva il cinquantennale del festival americano e il musicista simbolo di una stagione straordinaria. La mostra, che con 62 scatti – prevalentemente inediti per l’Italia – racconta uno dei momenti centrali della cultura popolare del secondo Novecento, è aperta al pubblico a ingresso gratuito ed è dislocata tra l’ex chiesetta dell’Università, in via Duomo, nella città vecchia, dove sono esposte le foto di Wolman su Woodstock e una parte degli scatti di Silverstein su Hendrix, e il museo MArTa, dove si possono ammirare altre foto di Silverstein riguardanti il grande chitarrista americano.

La scaletta del concerto di Liam Gallagher (via Setlist)

Rock ‘n’ Roll Star (Oasis song) Morning Glory (Oasis song) Wall of Glass Greedy Soul For What It’s Worth Shockwave Columbia (Oasis song) Some Might Say (Oasis song) Soul Love (Beady Eye song) Universal Gleam Lyla (Oasis song) Cigarettes & Alcohol (Oasis song) Eh La Wonderwall (Oasis song) Encore: Roll With It (Oasis song) – Champagne Supernova (Oasis song)