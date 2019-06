Medimex Taranto 2019. Dopo gli Editors, oggi protagonista Liam Gallagher

foto gentilmente concesse dall’Ufficio Stampa di Medimex

Le atmosfere soffuse dei Cigarettes After Sex, la carica, a volte cupa, del post-punk degli Editors. Si è aperto ieri – venerdì 8 giugno – il programma dei grandi live di Medimex Taranto 2019, il festival organizzato da Puglia Sounds – Regione Puglia che questa sera prosegue all’insegna del brit-pop. Sul palco della Rotonda sul Lungomare è atteso Liam Gallagher, che si esibisce a Taranto il giorno dopo l’uscita nel Regno Unito e Irlanda di Liam Gallagher: As It Was, il documentario che racconta l’avventura da solista del musicista inglese dopo l’esperienza con gli Oasis, avviata con l’album As You Were. In apertura, i JoyCut, dark wave band esibitasi lo scorso anno al festival di Robert Smith dei Cure e, alle 21, il groove caraibico degli inglesi King Hammond & The Rude Boy Mafia.

Ma non sono solo i live a riempire la ricca giornata musicale in quel di Taranto. Alle 18, nell’aula magna dell’Università anziché in Villa Peripato, la sacerdotessa del rock, Patti Smith, si racconterà in uno degli incontri d’autore prima di salire sul palco – domenica 10 giugno – con un live celebrativo dei concerti di Firenze e Bologna del 1979 che segnarono il ritorno in Italia dei grandi raduni rock dopo la stagione degli incidenti. Sempre nella sede dell’Università gli altri due incontri che chiudono il calendario di conversazioni con gli artisti: si parte alle ore 16 con Piero Pelù, il cofondatore dei Litfiba che ha da poco annunciato la pubblicazione di un nuovo album di inediti e un tour di promozione del disco a partire dal prossimo mese di novembre. Mentre alle 17.15 il pubblico potrà ascoltare la conversazione con Motta, il volto nuovo del cantautorato italiano.

Tutto il programma di eventi e live è disponibile nella nostra pagina dedicata a Medimex 2019 Taranto.