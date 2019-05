“My Next Guest Needs No Introduction”. Kanye West, Lewis Hamilton e Ellen DeGeneres nella seconda stagione

Netflix ha condiviso in streaming il trailer della seconda stagione di My Next Guest Needs No Introduction, il talk show condotto a David Letterman, che debutterà sulla piattaforma il 31 maggio prossimo. Se la prima stagione ha visto la presenza di ospiti di primo piano come l’ex-Presidente degli Stati Uniti Barack Obama, George Clooney, la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai, Jay-Z, Tina Fey e Howard Stern, questa seconda non è da meno. I nuovi cinque episodi vedranno protagonisti Kanye West (quasi un obbligo dopo la presenza del collega rapper nella passata stagione), le comiche e attrici Ellen DeGeneres e Tiffany Haddish, il cinque volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton e l’imprenditrice Melinda Gates, moglie di Bill.

Appuntamento quindi a fine mese per il Re dei talk show americani, che quindi conferma la voglia di continuare in maniera molto personale il suo lavoro ed essere lontano dall’idea di pensionamento.