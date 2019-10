Nada. In arrivo un’autobiografia e un album, in ascolto “Come una roccia”

A 50 anni dalla pubblicazione del suo primo singolo, Ma che freddo fa, Nada annuncia la pubblicazione di un’autobiografia e di un album. Entrambe le pubblicazioni portano il titolo di Materiale domestico, con il libro ad uscite il 21 ottobre e il disco il mese successivo (8 novembre), e se il primo ripercorrerà in modo “schietto e lucido” la vita artistica della cantante toscana dal 1969 a oggi, il lavoro discografico conterrà invece i demo di alcune canzoni di repertorio e quattro inediti rimasti finora nel cassetto. Tra questi c’è anche Come una roccia, canzone che risale al 1995 e che è stata condivisa in queste ore per presentare entrambe le pubblicazioni.

Di seguito lo streaming. Su SA trovate ascolto e recensione di È un momento difficile, tesoro, ovvero la sua ultima prova. Nada è inoltre salita sul palco del Festival di Sanremo quest’anno per accompagnare Motta in Dov’è l’Italia.