Non serve una sesta stagione di Black Mirror è già in atto, ovunque

Netflix Spagna e Brother Ad hanno lanciato una provocatoria campagna pubblicitaria per annunciare che la sesta stagione di Black Mirror, beh, non verrà trasmessa (almeno non per ora) perché c’è n’è già una in atto, ovunque, nel mondo.

Charlie Brooker – che peraltro ha recentemente dichiarato di non essere in vena di scrivere sceneggiature distopico-apocalittiche in questo periodo (vuol sperimentare sul suo talento comico pare, o era sarcastico?) – non ha pertanto avuto bisogno di inventarsi nulla, la realtà ha superato la finzione …eppoi la puntata sulla falsariga di Immuni lui l’ha già bel che fatta, inutile ripetersi.

Di seguito un paio di scatti della cartellonistica a specchio apparsa in questi giorni presso alcune fermate dell’autobus di Madrid. Su SA trovate la nostra guida agli episodi di Black Mirror e la relativa classifica.

Netflix Ad States Black Mirror’s Season 6 is Reality And It All Makes Sense Now #Netflix #BlackMirrorhttps://t.co/leDyITG0hS — Bored Panda (@boredpanda) June 3, 2020