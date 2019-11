Yo La Tengo condividono l’inedito “Eight Candles”

A distanza di un anno dalla pubblicazione dell’ultimo album – There’s a Riot Going On – gli Yo La Tengo condividono un inedito appositamente pensato per la compilation Hanukkah+. Il pezzo, scritto da Sam Elwitt, s’intitola Eight Candles, mentre la raccolta è in uscita venerdì 22 novembre via Verve Forecast. Oltre al terzetto del New Jersey vi figurano anche Flaming Lips, Adam Green, Jack Black, Loudon Wainwright III, Craig Wedren, Alex Frankel (Holy Ghost!) e non ultime le HAIM, alle prese con If It Be Your Will di Leonard Cohen.

Hanukkah è il nome di una delle festività ebraiche conosciuta anche con il nome di Festa delle luci o Festa dei lumi, una sorta di celebrazione parallela al Natale cristiano (scambio di doni e clima gioioso) che è anche una delle tradizioni musicali legate al periodo più note di New York City, evento a cui la band partecipa ogni anno e che quest’anno la vedrà di scena al Bowery Ballroom, dal 22 al 28 dicembre.

