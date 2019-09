Bob Dylan, in uscita a novembre il 15mo capitolo delle Bootleg Series con Johnny Cash

Bob Dylan e Johnny Cash in studio insieme. E’ lo splendido connubio che sarà possibile ascoltare nella 15ma uscita dell’acclamata Bootleg Series dedicata proprio a Bob Dylan e che rivisita i suoi viaggi musicali a Nashville avvenuti nel periodo 1967-1969.

Come spiega Rolling Stone, nel nuovo volume dell’iniziativa che sarà dato alle stampe il prossimo 1 novembre (via Columbia/Legacy) e sarà composto da 3CD, si potranno ascoltare le due leggende della musica popolare nella session congiunta risalente al 1969 in cui – tra le altre cose – realizzarono una versione di Girl From the North Country insieme a Carl Perkins, suonarono una cover di Mystery Train e scrissero Wanted Man, brano che sarebbe poi uscito a nome dello stesso Cash. Ma nella corposa tracklist si troveranno anche un sacco di altre gemme e outtake, alcuni dei quali del tutto inediti, tra cui le session relative alla realizzazione degli album di Dylan John Wesley Harding e Nashville Skyline.

La precedente puntata delle Bootleg Series dedicata a Dylan è stata pubblicata l’anno scorso, mentre la numero 13 risale al 2017. Su SA trovate anche l’ascolto e la recensione (scritta da Antonio Pancamo Puglia) del volume 7, dato alle stampe nel 2005.