“Bohemian Rhapsody” dei Queen supera il miliardo di visualizzazioni su YouTube

Il celebre videoclip dei Queen per Bohemian Rhapsody ha ufficialmente superato un miliardo di visualizzazioni su YouTube, entrando nella storia come primo video precedente agli anni ’90 a raggiungere un miliardo di visualizzazioni online. Il video di accompagnamento per il loro singolo del 1975, Bohemian Rhapsody è generalmente riconosciuto come il primo video musicale promozionale in assoluto, dando il via e stabilendo il record nel suo genere per i decenni a venire. Oggi continua ad ispirare e divertire milioni di fan in tutto il mondo, più di quarant’anni dopo la sua creazione.

Commentando l’attuale tour nordamericano della band che ha registrato il tutto esaurito, i membri fondatori dei Queen, Brian May e Roger Taylor, hanno affermato: «Siamo onorati che Bohemian Rhapsody abbia appena raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube. Vogliamo ringraziarvi tutti e festeggiare con i nostri fantastici fan in tutto il mondo creando tre nuovi video musicali per le nostre canzoni, tutte con voi! Che tu sia un musicista, un cantante, un ballerino, un artista visivo o semplicemente vuoi divertirti. Vai su www.youarethechampions.com per saperne di più e ci vedremo presto».

Per celebrare questo traguardo monumentale, una versione HD del video recentemente rimasterizzata è disponibile oggi, per la prima volta in assoluto ed esclusivamente sul canale YouTube delle band. I fan possono ora vedere il video restaurato in tutta la sua gloria, come era stato originariamente pensato. Inoltre, i fan potranno ora accedere ai testi del brano in più lingue tra cui inglese, spagnolo, italiano, francese, giapponese, polacco, tedesco, indonesiano, coreano, ceco, russo e turco mentre guardano il video. Per onorare ulteriormente questo significativo traguardo, i Queen – in collaborazione con YouTube Music, Universal Music Group e Hollywood Records – hanno annunciato il lancio di “You Are The Champions”, una nuova campagna inedita che darà ai fan un’opportunità unica di entrare a far parte della storia dei Queen con un ruolo da protagonista in tre nuovi video “user generated” per tre dei brani più celebri della band.

Come parte della campagna, musicisti, cantanti e strumentisti potranno impersonare Bohemian Rhapsody. I ballerini saranno in grado di dare le loro interpretazioni per Don’t Stop Me Now – con uno speciale video didattico creato da Polly Bennett (il trainer che ha allenato Rami Malek per le posture e mosse nel film Bohemian Rhapsody) e, infine, gli artisti visivi avranno la possibilità di trarre spunto da qualsiasi parola o frase dal testo di A Kind of Magic.

I fan possono visitare YouAreTheChampions.com per saperne di più e aggiungere i loro contributi! I video finiti saranno pubblicati entro la fine dell’anno sul canale YouTube ufficiale delle band.