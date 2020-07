Brian Eno. In arrivo la ristampa del libro “A Year With Swollen Appendices” per in venticinquennale della pubblicazione

Brian Eno ha annunciato la ristampa del libro A Year With Swollen Appendices, diario e raccolta di saggi da lui redatti a partire dalla fine del ’94, per il venticinquennale della prima tiratura. Secondo la nota stampa, il volume includerà una nuova introduzione dell’artista, così come i suoi scritti originali sulle collaborazioni con, tra gli altri, David Bowie, U2, Jah Wobble, nonché saggi sulla musica ambient, la biogenetica, Marcel Duchamp, i giochi di ruolo, la realtà virtuale e altro ancora. L’artwork della nuova edizione (di seguito) è un omaggio a quello della prima stampa del 1996 (l’edizione italiana è stata curata dai tipi di Giunti nel ’97 con il titolo Futuri Impensabili). Il volume sarà disponibile a partire dal 19 novembre nel Regno Unito e dal 9 febbraio 2021 negli Stati Uniti (via Faber and Faber). Ancora nessuna informazione circa una possibile pubblicazione italiana.

«Siamo entusiasti di ristampare il diario di Brian Eno del 1995 assieme ai suoi scritti – ha dichiarato il direttore editoriale di Faber and Faber, Alexa von Hirschberg – A Year with Swollen Appendices è un’intima capsula del tempo nella mente e nelle pratiche di lavoro di un formidabile pensatore e creatore. Una lettura indispensabile».

Lo scorso mese Eno ha annunciato la ristampa di due suoi album collaborativi degli anni ’90 (Wrong Way Up, registrato con John Cale, e Spinner assieme a Jah Wobble) ed ha discusso di musica e politica durante il lockdown, mentre era ospite assieme a Roger Waters di COVID-19 Chronicles dell’attivista e documentarista francese Frank Barat. Nella nostra pagina dedicata al Non Musicista potete leggere numerose recensioni e un approfondimento a cura di Alessandro Pogliani.