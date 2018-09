“Imagine” di John Lennon: in arrivo libro, film e box set celebrativo

Nel settembre del 1971 John Lennon diede alle stampe Imagine, il suo album più acclamato. Un album di cui adesso, grazie a un libro di prossima uscita, potremo ripercorrere la gestazione attraverso parole e – soprattutto – immagini. Si intitola Imagine Yoko Ono e arriverà in libreria – edito in Italia da L’Ippocampo – il 9 ottobre. Curato dalla stessa ex consorte dell’artista scomparso nel 1980, il libro svela per la prima volta il making of di quel leggendario disco mediante fotografie inedite, dettagli intimi, testi originali delle canzoni, uniti alle testimonianze delle persone coinvolte nella realizzazione dell’album e, più in generale, nella vita della coppia Ono-Lennon.

Un testo ricco (320 pagine e più di 1.000 illustrazioni) accompagna il lettore nella vita familiare dei due coniugi durante la lavorazione del disco tra la loro residenza di campagna nel Berkshire e i Record Plant Studios di New York. Tantissimi gli scatti d’epoca e le testimonianze di amici e familiari della coppia, il tutto proveniente direttamente dagli archivi di Yoko Ono. Sebbene l’album fosse stato concepito da entrambi, e sebbene Lennon si fosse ispirato per i testi a un libro di poesie della Ono pubblicato nel 1964, a quest’ultima il ruolo di co-autrice dell’LP è stato riconosciuto solo l’anno scorso.

Ma non è tutto. Per tre giorni, a partire dall’8 ottobre, approderà nei cinema italiani (l’elenco dettagliato delle sale a breve su Nexodigital) Imagine, il docufilm diretto e interpretato da John e Yoko uscito nelle sale nel 1972, con 15 minuti inediti per il cinema, restaurato ed interamente rimasterizzato agli Abbey Road Studios in Dolby Atmos. Nel film, oltre alla colonna sonora nella quale sono inclusi tutti i brani dell’album omonimo, si possono apprezzare i feat. di alcune guest star tra cui George Harrison, Fred Astaire, Andy Warhol, Dick Cavett, Jack Palance e Jonas Mekas. Infine, il 5 ottobre Universal celebrerà anche lei l’apice della carriera in solitaria dell’ex Beatles con Imagine – The Ultimate Collection, un box set di 6 dischi (4 CD e 2 Blu-ray) contenenti 140 storiche tracce, remixate e rimasterizzate. Il tutto sempre con l’avallo della Ono, che ne ha supervisionato la produzione.

Nello storico di SA trovate l’ascolto degli album di John Lennon solista, e la recensione di John Lennon/Plastic Ono Band, il primo album dell’artista dopo lo scioglimento dei Beatles, a cura di Antonio Pancamo Puglia. A seguire il link al video di Imagine, brano che non smetterà mai di emozionare.