Lana Del Rey è stufa di coloro che l’accusano di rendere glamour l’abuso

A stretto giro dall’annuncio dell’album/audiolibro di spoken word e poesie Violet Bent Backwards Over The Grass, e dalla cancellazione della data all’Arena di Verona, Lana Del Rey torna a farsi sentire comunicando la data di pubblicazione del successore di Norman Fucking Rockwell! e per rispondere ad una critica che ciclicamente le viene rivolta.

Il nuovo album – ancora senza un titolo – uscirà il 5 settembre e questo è quanto è dato sapere sul suo conto, anche perché il grosso della recente lettera che la popstar ha spedito ai fan mezzo social media è concentrata nel difendersi da chi vede nei suoi testi il perpetuare di ruoli subalterni e passivi per le donne.

«Sono stufa di scrittrici, giornaliste e cantanti alternative che mi accusano di trasformare l’abuso in qualcosa di glamour – scrive nel post – sono soltanto una persona glamour che canta di realtà che da quanto possiamo vedere in tutto il mondo sono quelle prevalenti, ovvero quelle emotivamente violente… …non sono una femminista – ma ci deve pur essere uno spazio all’interno del femminismo per donne che guardano a proposte come la mia – il tipo di donne che dicono “no” ma che gli uomini sentono come un “sì” – il tipo di donne che vengono bistrattate per il loro essere autentiche, delicate, il tipo di donne le cui storie e voci vengono messe a tacere da donne più forti o uomini più forti, o da uomini che odiano le donne».

