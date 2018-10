Moby. Nel 2019 arriva il nuovo libro, “Then It Fell Apart”

Attraverso i suoi canali social, Moby ha annunciato l’arrivo del libro Then It Fell Apart, previsto per il prossimo 11 giugno 2019 nelle librerie degli Stati Uniti (e il 2 maggio seguente in quelle britanniche). Si tratta del seguito di Porcelain, memoriale del producer pubblicato nel 2016. La nota stampa descrive il nuovo lavoro come «un viaggio nel cuore oscuro della fama e dei demoni che giacciono all’interno dello stile di vita di una celebrità». Nella stessa nota stampa, il popolare conduttore del Late Show, Stephen Colbert, dichiara: «In qualche modo questa cronaca di storie sull’animo oscuro coinvolge anche alcuni aneddoti divertenti su Trump, Putin e un’altra mole di gente degenerata».

L’ultimo album dell’artista, Everything Was Beautiful And Nothing Hurt, è uscito lo scorso 2 marzo. Sulle nostre pagine ne trovate la recensione a cura di Davide Cantire e potete leggere l’intervista al musicista realizzata da Fernando Rennis, oltre naturalmente alle review dei dischi passati.