Morto Andrea Salvatore Mi. Giornalista, produttore, docente, collaboratore di SA e molto altro

Originario di Maglie, Lecce, ma da anni residente a Firenze dove si è stabilito dopo aver studiato architettura all’Università. In seguito docente e producer, giornalista e dj, responsabile marketing e fondatore del podcast Mixology e tanto altro ancora, Andrea Mi era una persona non definibile in un’unica etichetta, come altrettanto indefinibilmente grande era la sua passione per la musica. Dopo una lunga battaglia contro il tumore, proprio nelle settimane più delicate di una avanzata terapia a cui si era sottoposto che prevedeva un trapianto delle sue stesse cellule, Andrea – riporta Controradio – non ce l’ha fatta.

Per noi è un colpo fortissimo, ma la perdita, enorme, si estende allo spettro degli amici e addetti ai lavori, lettori e appassionati di musiche legate a quell’altrettanto variegato mondo fatto di ritmi, sperimentazione e club culture (dalla techno all’hip hop, passando per afruturismi, reggae, house, electro, nu-jazz, dubstep, wonky, ghetto tech, UK funky), universo di cui Andrea era un instancabile appassionato e, ancor di più, un sopraffino conoscitore e investigatore. Il suo ultimo pezzo per noi riguarda uno dei dischi più belli di quest’anno, Workaround di Beatrice Dillon, pubblicazione di cui andava particolarmente fiero per via del rispetto che da sempre nutriva per la producer britannica, da lui più volte invitata in Italia. Era felice per lei, per l’evoluzione che aveva saputo imprimere a un già promettente percorso artistico. Andrea era fatto così e quell’articolo è uno dei tanti esempi per saggiarne l’approccio, analitico sì ma ricco di passione, sfumature e profonda conoscenza della materia. Andrea si muoveva con grande disinvoltura tra i contesti delle musiche di cui parlava e all’interno di quelli sapeva calare qualità e punti nevralgici dei percorsi che prendeva in esame. Le sperimentazioni UK sono sempre state nel suo cuore ma la musica per lui non conosceva steccati né barriere.

Ci mancherà tantissimo. Ci mancheranno i suoi podcast. Di seguito trovate l’ultimo – pubblicato lo scorso mese – con protagonista Lorenzo Fiorito e in calce la sua selezione per Xenomorph Radio pubblicata l’11 marzo 2020 assieme al suo ultimo IG post dall’Ospedale Careggi.