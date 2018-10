Sonic Youth. In vendita strumenti e memorabilia… e Thurston Moore annuncia un vinile

Proseguono le iniziative dei Sonic Youth per festeggiare il trentennale del leggendario album Daydream Nation. Dell’evento Sonic Youth: 30 years of Daydream Nation, tenutosi lo scorso sabato all’Hollywood Theatre di Portland con la proiezione del film diretto da Lance Bangs che riprende la band nel doppio concerto di Glasgow del 21/22 agosto 2007, e dei due documentari Put Blood in the music (incentrato sulla scena musicale di New York) e On Rust (contenente spezzoni di concerti del gruppo trasmessi nel corso degli anni dalla televisione olandese) vi avevamo già parlato nelle settimane precedenti.

La formazione newyorchese ha ora messo in vendita su Reverb diversi test pressing (inclusi quelli di Daydream Nation e Goo) e oggetti personali e strumenti, acquistabili a partire dal 30 ottobre, come chitarre, pedaliere, e memorabilia vari: spiccano nella collezione la Fender Jazzmaster utilizzata da Thurston Moore per più di un decennio e un Precision Bass di Kim Gordon. I fan potranno, inoltre, pescare a piene mani da un corposo archivio audio/video su Nugs, dove sarà possibile trovare, tra gli altri, due show di Chicago, del 1988 e del 2002 rispettivamente, un concerto del 2009 a Berlino e la performance al Williamsburg Waterfront di Brooklyn del 2011.

In ultimo, Thurston Moore ha annunciato la prima stampa in vinile dell’album (1995), disponibile dal 2 novembre su