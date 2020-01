Beastie Boys e Spike Jonze. In uscita a marzo un libro fotografico dedicato al gruppo newyorchese

I Beastie Boys e Spike Jonze hanno annunciato Beastie Boys, un libro fotografico dedicato all’indimenticabile rap trio che ne ripercorrerà l’intera carriera. In uscita per Rizzoli il 17 marzo 2020, la pubblicazione comprenderà fotografie dal set del videoclip diretto dallo stesso Jonze, Sabotage, ovvero il lavoro che ne ha idealmente avviato la collaborazione, fino agli scatti per il greatest hits del 1999 The Sounds of Science. A corredare il tutto, scritti Mike D e Ad-Rock e una post-fazione curata dallo stesso Jonze.

Beastie Boys esce a circa due anni di distanza da Beastie Boys Book, tomo autobiografico di 600 pagine dedicato alla band con foto rare, interviste, racconti e quant’altro. Libro a cui sono legati gli show che Mike D e Ad-Rock hanno presentato quest’anno – Beastie Boys Story: As Told by Michael Diamond and Adam Horovitz – e che sono stati filmati sempre da Jonze.

Sempre riguardo al mondo dei Beastie Boys, quest’anno sono usciti il documentario Still Ill: 25 Years of ‘Ill Communication, la versione estesa di To The 5 Boroughs, la pubblicazione digitale di sei Ep e quella vinilica di album classici della formazione newyorchese, quali To The 5 Boroughs, Ill Communication e Paul’s Boutique.