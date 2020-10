Borat 2. Donald Trump su Sacha Baron Cohen: “È un viscido, non mi ha fregato”

Non si placano le polemiche e il clamore suscitato dalla scena di Borat Subsequent Moviefilm in cui Rudolph Giuliani prima invita la figlia 15enne del protagonista, Turar (interpretata da Maria Bakalova), in camera da letto, chiedendole numero di telefono e indirizzo, e poi si sdraia sul matrimoniale con le mani nei pantaloni per “rimettersi a posto la camicia”.

A correre in difesa dell’ex-sindaco di New York e collaboratore personale del Presidente, è Donald Trump in persona che interrogato sulla faccenda risponde definendo Sacha Baron Cohen un “creep” ovvero un degenerato (o un viscido o entrambe le cose se preferite). «Quel tipo è un impostore, non lo trovo affatto divertente», ha risposto ai giornalisti venerdì scorso ricordando che quando nel 2003 apparve sul Ali G Show, il comico ha cercato di incastrarlo ma lui è stato «l’unico a non cascarci».

La risposta di Cohen è arrivata concisa e puntuale via Twitter: «grazie per la pubblicità gratuita a Borat – scrive – lo devo ammettere neppure io ti trovo divertente. E comunque ovunque nel mondo ridono di te. Sono sempre alla ricerca gente che interpreti dei pagliacci razzisti e dopo il 20 gennaio potresti aver bisogno di un lavoro. Che dici, ne parliamo?»

Donald—I appreciate the free publicity for Borat! I admit, I don’t find you funny either. But yet the whole world laughs at you.

I’m always looking for people to play racist buffoons, and you’ll need a job after Jan. 20. Let’s talk!https://t.co/itWnhJ8TQF

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 24, 2020