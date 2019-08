Grimes condivide un estratto da “Miss Anthropocene” tramite un nuovo spot marchiato Adidas

Ad un mese da quello in cui sosteneva di aver eliminato la luce blu dal proprio campo visivo, Grimes ha condiviso un nuovo spot in collaborazione con Adidas, questa volta indossando alcuni capi della collezione di Stella McCartney pensata per il famoso marchio sportivo. Colonna sonora: un breve estratto dal suo atteso ritorno discografico Miss Anthropocene. Il relativo singolo dovrebbe uscire ufficialmente a settembre ma sulla data di pubblicazione dell’album non si sa ancora nulla. Quel che è dato sapere è che «parlerà del cambiamento climatico» e che «il protagonista è questa specie di demone della fine del mondo …un Voldemort del cambiamento climatico».

Sempre a proposito dell’attività della produttrice e performer, segnaliamo anche la cura della sigla del cartone animato Netflix Hilda, alcuni featuring (Play Destroy, The Medicine Does Not Control Me e PYNK rispettivamente di Poppy, Jimmy Urine e Janelle Monae) e la collaborazione con la formazione K-pop Loona. Di seguito lo streaming del nuovo spot.