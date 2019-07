Joe Keery di Stranger Things esordisce come Djo

I giovani attori di Stranger Things non sono nuovi al mondo della musica: notoriamente i Calpurnia sono la rock band di Finn Wolfhard / Mike Wheeler, Gaten Matarazzo, ovvero Dustin, ha formato lo scorso anno i Work In Progress, e Millie Bobby Brown / Undici coglie ogni occasione buona per cantare (e rappare).

Ultimo della serie dei co-protagonisti della serie tv creata da Kyle Dixon e Michael Stein a cimentarsi nel campo è Joe Keery, ovvero Steve Harrington, che dopo l’esperienza nei chicagoani Post Animal ha deciso di mettersi in proprio animato dalla passione di sempre: il pop psichedelico. Il suo singolo di debutto, a nome Djo, si intitola Roddy ed è stato condiviso proprio in questi giorni.

C’è da dirlo: non è affatto male, pensate alla psichedelia britannica più che quella californiana, fate conto i Field Music senza troppe complicazioni dal punto di vista dell’arrangiamento. La linea melodia poi è quella che conta e quella, assieme ad un’impeccabile performance vocale, non sfigurano affatto all’interno del genere.

