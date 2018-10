I Raconteurs di Jack White al lavoro su un nuovo album

A dieci anni dal loro ultimo lavoro, Consolers of the Lonely, i Raconteurs di Jack White, Brendan Benson, Jack Lawrence e Patrick Keeler sono tornati in studio per le registrazioni di un nuovo album che dovrebbe essere pubblicato presumibilmente nel 2019. La notizia è stata data oggi dalla Third Man Records di White, impegnata nella ristampa dell’album del 2008 come parte di un nuovo Vault Package; la versione in vinile del disco conterrà anche un singolo da 7” con due nuovi brani tratti dalle recenti sessioni.

