Thom Yorke e Flea condividono “Daily Battles” dal film “Motherless Brooklyn”

Thom Yorke l’instancabile. In mezzo a tour e pubblicazioni discografiche, il frontman dei Radiohead ha trovato il tempo di incidere assieme ad un altro Atoms for Peace – Flea – un brano per la colonna sonora del nuovo film di Edward Norton, Motherless Brooklyn. Titolo: Daily Battles, una ballata noir che si ascolta volentieri anche come pezzo stand alone con il bassista dei Red Hot Chili Peppers al suo strumento d’elezione ma anche alla tromba.

Il lungometraggio è un adattamento cinematografico del romanzo di Jonathan Lethem e come riportavamo lo scorso mese il regista (e protagonista) Edward Norton è un fan di lunga data di Yorke. «Volevo che Thom scrivesse una ballata malinconica del vecchio mondo e volevo che la sua voce fosse quella di Lionel [il personaggio interpretato da Norton nel film]». La canzone verrà riprodotta durante una scena ambientata in un jazz bar ed è stata registrata insieme al compositore Wynton Marsalis.

Di seguito lo streaming del brano e dell’interpretazione jazz da parte dello stesso Marsalis. Entrambe le composizioni verranno pubblicate in uno split EP 7” in uscita il 4 ottobre mentre la colonna sonora ufficiale uscirà il 25 dello stesso mese. Già partito il pre-oder. Su SA trovate inoltre gli approfondimenti di carriera dedicati a Yorke e ai Radiohead ma anche la recensione del suo ultimo lavoro in studio ANIMA, a firma di Fernando Rennis. Il tour italiano di Tomorrow Modern Boxes si è concluso lo scorso 21 luglio al Rock In Roma e sempre su queste pagine trovate la gallery fotografica di Riccardo Ruspi per Umbria Jazz 2019, così come quelle di Francesca Sara Cauli a Ferrara e di Davide Carrer a Villa Manin.