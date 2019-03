“Il mio west” secondo Takagi & Ketra e il trio canoro Jovanotti, Calcutta e Paradiso. Lo streaming di “La luna e la gatta”

Svelati i nomi dei misteriosi Barbooodos che altri non erano che Takagi & Ketra (ai bottoni) e il trio di feat. canori che rispondono ai nomi di Tommaso Paradiso (Thegiornalisti), Jovanotti e Calcutta. Come dire una spaghettata al saloon dell’itpop di ieri e di oggi (e domani?) apparecchiata dal buon Corrado Grilli in arte Mecna che oltre al testo ha curato anche l’artwork (sua anche la cover del disco di Mahmood tra l’altro).

Il colpaccio definitivo sarebbe stato invitare anche Luca Carboni ma il quintetto base + 1 è per il momento questo e il suo primo vagito (in futuro si vedrà) è La luna e la gatta, un pezzo che è una mezza serenata con gli stivali da cowboy tra un calco Dalla dei bei vecchi tempi andati, un iconico fischiettare di ovvio rimando a Alessandro Alessandroni buonanima e i tre cantautori barbooodos a passarsi il microfono con consumato mestiere. C’è Paradiso nelle prime strofe (“Gli alberi pescano pescano / L’anima di questo mondo / Immergendo le radici / E abbracciando l’equatore / Vorrei tu facessi lo stesso / Colla mano sul mio cuore / Quando mi guardi negli occhi / Vorrei finire nel frullatore”), Jovanotti ad inserirsi falsettato nel pre-ritornello (Ma dimmi come si può stare bene / Anche quando si è lontani / Che non sento la tua voce / Ormai da troppe settimane / Dimmi dove si può stare vivi / Anche senza respirare) e infine Calcutta a far sbocciare il ritornello (“Posso soltanto deglutire / Silvia sai cantare nella testa / Questo motivo che mi fa / Stare come una ragazza / Che guarda dalla finestra / La luna che cade in un lago dipinto di blu / Che ci caschi anche tu”) e così via.

In pratica, La luna e la gatta si presenta come il Il mio west di Veronesi aggiornato al 2019. E pensare che Bowie era finito a recitare con la Marcuzzi e Pieraccioni in quel film che fu letteralmente sbrindellato dalla critica. Ma quella è un’altra storia. Questa che scrivono questi signori qui non è così drammatica, il brano, tutt’altro che indimenticabile, rappresenta un leggero, innocuo, divertissement con un valido testo firmato dal Mecna che non t’aspetti.



Di seguito lo streaming del pezzo, l’insta-post di Ketra che descrive le sue impressioni sulla collaborazione e il testo completo. Su SA trovate un approfondimento di carriera sui Thegiornalisti, le recensioni della discografia di Calcutta e qualcuna da quella di Jovanotti.



La luna e la gatta

[Strofa 1: Tommaso Paradiso]

Gli alberi pescano pescano

L’anima di questo mondo

Immergendo le radici

E abbracciando l’equatore

Vorrei tu facessi lo stesso

Colla mano sul mio cuore

Quando mi guardi negli occhi

Vorrei finire nel frullatore

[Pre-ritornello: Jovanotti]

Ma dimmi come si può stare bene

Anche quando si è lontani

Che non sento la tua voce

Ormai da troppe settimane

Dimmi dove si può stare vivi

Anche senza respirare

[Ritornello: Calcutta]

Posso soltanto deglutire

Silvia sai cantare nella testa

Questo motivo che mi fa

Stare come una ragazza

Che guarda dalla finestra

La luna che cade in un lago dipinto di blu

Che ci caschi anche tu

[Strofa 2: Jovanotti]

Nel cielo la notte è romantica

Venere bacia un rione

Senza sapere dove

Senza sapere come

Vorrei tu facessi lo stesso

Chiamandomi col mio nome

L’amore attraversa lo spazio

I chilometri, gli anni luce

[Pre-ritornello: Tommaso Paradiso]

Ma dimmi come si può stare bene

Anche quando si è lontani

E non sento la tua voce

Ormai da troppe settimane

Dimmi come si può stare vivi

Anche senza respirare

[Ritornello: Calcutta]

Posso soltanto deglutire

Silvia sai cantare nella testa

Questo motivo che mi fa

Stare come una ragazza

Che guarda dalla finestra

La luna che cade in un lago dipinto di blu

Che ci caschi anche tu

[Strofa 3: Calcutta]

L’amore non è una scusa

Ma giuro mi sono perso

Non è stata una bella avventura

Però mi è piaciuta lo stesso

C’era la luna in un lago

Che emanava il suo riflesso

E una banda suonava lontano una musica blues

Ci saresti cascata anche tu