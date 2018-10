“Baby”. Trailer per la nuova serie tutta italiana targata Netflix

Dopo il successo di Suburra – La serie, Netflix ha diffuso il teaser trailer di Baby, la nuova serie del colosso dello streaming tutta italiana. La serie è ispirata a un caso di cronaca clamoroso avvenuto nella capitale e che ha visto coinvolte delle minorenni del quartiere Parioli, salvo poi far virare in una chiave ovviamente romanzate le vicende. Prodotta da Fabula Pictures e diretta da Andrea De Sica, nel cast troviamo Benedetta Porcaroli, Alice Pagani (già vista in Loro 1 e Loro 2 di Paolo Sorrentino), Riccardo Mandolini, Isabella Ferrari, Claudia Pandolfi e Paolo Calabresi.

L’attesa prima stagione dello show farà il suo debutto il prossimo 30 novembre. Sempre a proposito di Netflix, su SA trovate la recensione della seconda stagione di Atypical, più la nostra guida completa a Black Mirror; trovate anche la recensione di Sulla mia pelle, film incentrato sul caso di cronaca giudiziaria relativo a Stefano Cucchi.