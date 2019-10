Jonny Greenwood sulle band che viaggiano in aereo (e sposano la causa ambientalista)

I Radiohead sono sempre stati molto legati ai temi ambientali, tanto che è dai primi anni Duemila che supportano attivamente Greenpeace. Inoltre, come precedentemente riportato, la formazione ha esplicitamente appoggiato Extincion Rebellion – un gruppo di attivisti non violenti impegnati nella protesta contro i cambiamenti climatici -, devolvendo in beneficenza l’intero guadagno raccolto dalla pubblicazione su Bandcamp delle 18 ore di materiale inedito proveniente dalle session di registrazione di OK Computer.

Recentemente, durante un’intervista concessa al Guardian, Jonny Greenwood è intervenuto in risposta a chi critica le band che viaggiano in aereo per lavoro e contemporaneamente appoggiano battaglie in difesa dell’ambiente. «Certo, un’ipocrisia di fondo c’è – ha ammesso il chitarrista dei Radiohead – ma cercando la macchia sulle credenziali di qualcuno per autoconvincersi che i cambiamenti climatici non siano un problema è da idioti».

L’intervento del chitarrista pare inoltre idealmente rispondere al tweet del membro del parlamento britannico, il conservatore David Davies, che il mese scorso attaccava i 1975 per gli stessi motivi.

