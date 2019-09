Jonny Greenwood in concerto nelle Marche il 25 ottobre

Il chitarrista dei Radiohead, Jonny Greenwood, suonerà in concerto in Italia per una serata di beneficenza. Lo show si terrà venerdì 25 ottobre al Teatro dell’Aquila di Fermo, nelle Marche, e il ricavato verrà destinato al restauro e recupero delle opere d’arte danneggiate dal terremoto. Per l’occasione, il musicista inglese sarà affiancato da Daniel Pioro al violino, Katherine Tinker al pianoforte e Giuseppe Franchelluccici al violoncello, in una scaletta che spazierà da Steve Reich a Bach, passando anche per alcune sue sue composizioni per i film Il Petroliere e Il Filo Nascosto (per quest’ultima pellicola, Greenwood è stato anche candidato all’Oscar nel 2018). La prevendita dei biglietti inizierà mercoledì 2 ottobre.

Il 25 ottobre 2019 suonerò a Fermo, Italia, in questo bellissimo teatro per un concerto di beneficenza.

Con me suoneranno anche @DanielPioro e @kat_tinker . Suoneremo brani di Bach, @SteveReich e @nicomuhly, così come dei brani estratti…(1/2) pic.twitter.com/NFJCiZJIYM — Jonny Greenwood (@JnnyG) September 26, 2019

Ricordiamo che il chitarrista, marchigiano d’adozione, aveva già tenuto un concerto di beneficenza insieme al suo compagno di band nei Radiohead Thom Yorke allo Sferisterio di Macerata nel 2017. E per quanto attiene al suo interesse per la musica classica, l’artista ha recentemente lanciato Octatonic, la sua nuova etichetta sul genere. Su SA potete leggere la recensione della colonna sonora di Phantom Thread, sua ennesima collaborazione con il regista Paul Thomas Anderson. Presente in archivio anche la recensione classic dedicata a Music for 18 Musicians.

