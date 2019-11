Roger Waters in piazza del Plebiscito, a Napoli, nel 2021

Finito e messo su schermo l’Us + Them, il tour che lo ha tenuto impegnato per due anni, Roger Waters sta già pensando alle prossime mosse. Ha già in mente un possibile nome per la prossima tournée (This Is Not a Drill) e ora apprendiamo che ha espressamente chiesto di suonare in Piazza del Plebiscito, a Napoli, proprio come Paul McCartney che in quella splendida cornice si esibirà il prossimo anno. A dare la notizia è il promoter Mimmo D’Alessandro della D’Alessando&Galli, oggi in conferenza stampa a Palazzo San Giacomo, riporta il Corriere del Mezzogiorno.

«Dopo Paul McCartney che sarà in concerto il 10 giugno del 2020, nel 2021 porteremo in piazza del Plebiscito anche Roger Waters. L’ex Pink Floyd ha espresso la sua volontà precisa di suonare a Napoli… …Sono tanti gli artisti nel mondo che desiderano suonare a Napoli nel caso dell’ex Fab four è addirittura la seconda volta. Anche nel 1991 in occasione del suo tour unplugged, mi chiese di esibirsi in città. Facemmo di tutto per accontentarlo e approdammo all’allora Teatro Tenda Partenope di Fuorigrotta».

